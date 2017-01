18:00 - Chiusura in deciso rialzo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che guadagna il 2,65% a 19.060 punti. Il Ftse All Share avanza del 2,55% a 20.145 punti e il Ftse Italia Star cresce dell'1,88% a 18.274 punti. Positivi anche gli altri listini del Vecchio Continente, che beneficiano delle buone indicazioni della Fed sulla politica monetaria.