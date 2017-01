17:50 - Chiusura in rialzo per Piazza Affari. Il Ftse Mib, che era arrivato a perdere fino al 2,3%, al termine delle contrattazioni segna un +0,19% a 19.194 punti mentre il Ftse All Share avanza dello 0,10% a 20.259 punti. Male i bancari, con Mps in calo del 7,05% a 0,67 euro tra scambi intensi e pari al 5,4% del capitale. Dai risultati degli esami Bce ha perso il 33% del valore e capitalizza oggi circa 3,4 miliardi di euro.