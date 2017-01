18:04 - Seduta in calo per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dell'1,64% a 19.157 punti. Scambi da capogiro, invece, per Fca. I mercati hanno dimostrato di aver apprezzato lo scorporo della Ferrari che permetterà di valorizzare il marchio. Il titolo, dopo aver toccato la soglia dei 9 euro, ha chiuso in rialzo del 12,79% a 8,6 euro.