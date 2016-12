Lotta all'evasione, mancano almeno 500 miliardi

foto Ansa Correlati Fisco, da lunedì parte il controllo sui c/c

Dal 2000 al 2012 sono stati emessi ruoli per 807,7 miliardi di euro. E' quanto risulta dalle tabelle consegnate dal ministero dell'Economia alla Commissione Finanze della Camera. Ma la somma effettivamente riscossa in questo intervallo di tempo, grazie alla lotta all'evasione, è molto inferiore: soltanto 69,1 miliardi di euro. - Dalsono stati emessi. E' quanto risulta dalle tabelle consegnate dal ministero dell'Economia alla Commissione Finanze della Camera. Ma la somma effettivamente riscossa in questo intervallo di tempo, grazie alla lotta all'evasione, è molto inferiore: soltanto 69,1 miliardi di euro.

Insomma, non tutto il carico dei ruoli, vale a dire le somme ricavate dalla lotta all'evasione, può essere effettivamente riscosso. Anzi, a guardare i numeri, soltanto una minima parte. E l'Agenzia delle Entrate, "con riferimento ai residui attivi al 31 dicembre 2012 inoltrati dalla Ragioneria Generale, ha comunicato una percentuale di abbattimento pari all'82%", come ha detto il viceministro all'Economia Luigi Casero rispondendo a una interrogazione in commissione Finanze della Camera presentata dal presidente Daniele Capezzone Pdl e di Enrico Zanetti (Sc).



I numeri - Se il carico dei ruoli da riscuotere ammonta teoricamente a 545,5 miliardi di euro, di questa somma 107,2 miliardi riguardano soggetti in fallimento, secondo quanto risulta dalle tabelle preparate dal Tesoro. E poi vanno considerati i 193 miliardi oggetto di sgravio totale, che abbattono ulteirormente quella quota di 800 miliardi su cui sono stati emessi i ruoli.



Dalle tabelle si ricava inoltre che il carico residuo dei ruoli fiscali da riscuotere riguarda in gran parte debitori per oltre mezzo milione di euro. "Al 31 dicembre 2012, oltre l'80% del carico residuo era riferibile a debitori iscritti a ruolo per importi complessivamente pari o superiori a 500mila euro (121.409 soggetti per un carico netto residuo da riscuotere pari a 452 miliardi di euro)", come ha detto ancora Casero.



E ancora, ammontano a 18,6 miliardi di euro i ruoli che Equitalia deve riscuotere ma che sono oggetto delle rateazioni accordate ai contribuenti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà.