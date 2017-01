Benzina, dal 2010 rincaro di 217 euro a famiglia

foto Dal Web Correlati Iva, il ministro Zanonato: "Seguiremo ogni strada per evitare l'aumento a luglio"

Bollette di gas e luce, in Italia rincari super Eurostat: gli aumenti superano la media Ue 10:40 - I sette aumenti delle accise sui carburanti, avuti dal 2011 a oggi, e un incremento dell'Iva (a cui potrebbe aggiungersi quello del primo luglio) comportano per le tasche delle famiglie italiane una spesa per la benzina di 217 euro in più rispetto al 2010. E' quanto emerge da uno studio della Cgia di Mestre, secondo la quale se l'aumento dell'Iva verrà confermato, l'aggravio salirà a 223 euro nel 2013 e 230 nel 2014. - I, avuti dal 2011 a oggi, e un(a cui potrebbe aggiungersi quello del primo luglio) comportano per le tasche delle famiglie italiane unain più rispetto al 2010. E' quanto emerge da uno studio della, secondo la quale se l'aumento dell'Iva verrà confermato, l'aggravio salirà a 223 euro nel 2013 e 230 nel 2014.

Peggio per il diesel, per le quali il rincaro dal 2010 è stato di 379 euro, per salire a 388 nel 2013 e a 397 nel 2014.



Lo studio della Cgia sulle auto a benzina - Secondo l'elaborazione effettuata dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre, rispetto al 2010, una famiglia media italiana, con un'auto alimentata a benzina che, secondo i consumi medi rilevati dall'Istat, percorre circa 15mila chilometri all'anno con un consumo di circa 900 litri di carburante, ha subito un rincaro di 217 euro. Se tra una decina di giorni l'aumento dell'Iva verrà confermato, per l'anno in corso l'aggravio salirà a 223 euro per toccare i 230 euro nel 2014.



Lo studio della Cgia sulle auto a diesel - Molto peggio sono andate le cose per chi dispone di un'autovettura di media cilindrata alimentata a gasolio. A fronte di una percorrenza media annua rilevata dall'Istat pari a 25mila chilometri all'anno, che dà luogo ad un consumo annuo di circa 1.300 litri di gasolio, il rincaro subito nelle aree di servizio a seguito degli aumenti delle accise e dell'Iva avvenuti negli ultimi tre anni è stato di 379 euro. Se dal prossimo primo luglio l'aumento dell'Iva verrà confermato, per il 2013 l'aggravio salirà a 388 euro e nel 2014 toccherà i 397 euro.



Cgia: "Possibili rincari generalizzati" - Per il segretario della Cgia, Giuseppe Bortolussi, corriamo dei grossi pericoli: "I risultati emersi da questa elaborazione ci devono servire da monito - spiega -. Ricordo che l'80% circa delle merci in Italia viaggia su gomma. Se l'aumento dell'Iva non verrà bloccato, quasi sicuramente registreremo un rincaro generalizzato dei prezzi di tutti i beni che quotidianamente troviamo sugli scaffali dei negozi o dei supermercati".



"Non dobbiamo scordare che dall'inizio della crisi alla fine del 2012, il Pil nazionale è diminuito di 7 punti percentuali e la spesa delle famiglie di 5 - ricorda -. Questa caduta di 5 punti corrisponde, in termini assoluti, ad una diminuzione media della spesa pari a circa 3.700 euro a famiglia. Se non scongiuriamo il ritocco dell'Iva corriamo il pericolo di penalizzare ulteriormente la domanda peggiorando la situazione economica delle famiglie e quella delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi che vivono quasi esclusivamente di consumi interni".