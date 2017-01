Borse in rosso, la Fed fa tremare l'Europa

foto Ap/Lapresse Correlati Gli spread in tempo reale

- I segnali arrivati dagli Usa hanno avuto un pessimo effetto sui mercati europei che hanno vissuto un giovedì di passione. La Federal Reserve, sulla scia degli indicatori positivi che vengono dall'economia a stelle e strisce, ha infatti annunciato che frenerà gli stimoli alla crescita Usa, riducendo gli acquisti di bond fino a eliminarli del tutto entro il 2014. Vendite a raffica su tutte le Borse europee: Milano chiude a -3,09%, Wall Street -2,34%.

Milano affonda con le banche, giù tutta Europa - Chiusura in forte calo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che cede il 3,09% a 15.549 punti. Il Ftse All Share lascia sul terreno il 2,94% a 16.524 punti, mentre il Ftse Italia Star segna un ribasso dell'1,72% a 12.361 punti. Sulla stessa lunghezza d'onda anche le altre Borse europee: Londra -2,98%, Madrid -3,41%, Parigi -3,7% e Francoforte -3,3%.



In salita anche lo spread - La conferma che la Federal Reserve si appresta a ridimensionare la liquidità immessa sui mercati infiamma anche lo spread: il differenziale fra Btp e Bund chiude a 288 punti base, in deciso rialzo dai 270 di ieri. Il rendimento dei titoli decennali italiani si attesta al 4,54%.



Wall Street mai così male nel 2013 - L'effetto Fed travolge Wall Street, col Dow Jones che dopo settimane di record crolla sotto la soglia dei 15.000 punti, perdendone oltre 300 e cedendo il 2,34% a 14.758,24 punti. Mai così male nel 2013. Giornata nera anche per Nasdaq (-2,28% a 3.364,63 punti) ed S&P500 (-2,50% a 1.588,19 punti). Spazzati via i guadagni di maggio e giugno.



In Europa bruciati 230 miliardi - L'indice Stoxx 600, che fotografa l'andamento dei principali titoli quotati sui listini del Vecchio continente, ha ceduto il 2,97%, che equivale a 230 miliardi di capitalizzazione bruciati in una seduta. Piazza Affari, con un calo del 2,94% dell'indice Ftse All Share, ha "perso" da sola oltre 11 miliardi.



Bernanke: verso uno stop agli stimoli all'economia Usa - Tutte le Borse soffrono dopo che il numero uno della Fed ha lasciato intendere chiaramente che intende procedere a un ritiro graduale delle misure straordinarie per l'economia Usa e dei tassi vicini allo zero, dicendo: "Potremmo cominciare a rallentare questo programma già nel 2013, ma tutto dipenderà dalle condizioni economiche e finanziarie".



Paura sulle piazze finanziarie - Parole che hanno subito scatenato la reazione dei mercati in tutto il mondo. E, a peggiorare la situazione, oltre alle politiche di maxi-allentamento monetario attese, c'è anche il dato sulla manifattura cinese, arrivato ai minimi da settembre secondo il China Purchasing managers flash di Hsbc.







Stimoli Fed, operazione chiusura? - Gli annunci dati da Bernanke sono dettati da una ripresa che sembra rafforzarsi sempre più al di là dell'oceano, sebbene le stime di crescita siano riviste leggermente al ribasso. Va meglio anche il mercato del lavoro, nonostante il tasso di disoccupazione resti ancora elevato. Il board della Fed ha lasciato invariato il costo del denaro, con i tassi compresi tra lo zero e lo 0,25%, confermando che per ora il programma di acquisto titoli non rallenta e si continua dunque a prevedere una iniezione sui mercati di 85 miliardi di dollari al mese. Ma si è anche parlato della possibilità di terminare il programma sui bond, indicando appunto come arco temporale la metà del 2014.



I numeri delle Borse dell'Est - I mercati del Far East hanno lasciato sul terreno, in media, il 3,6%, registrando così la peggior performance in quasi due anni. Pesanti soprattutto le quattro piazze finanziarie più significative: Hong Kong ha chiuso a -2,64%, Shanghai a -2,34%, Seul a -2%, Tokyo a -1,74%.