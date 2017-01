Elettrodomestici programmati per non durare

foto Afp 07:51 - Elettrodomestici, apparecchi elettronici e prodotti di massa programmati per non durare: lo rivela uno studio tedesco commissionato dal gruppo parlamentare dei Verdi teutonici. Secondo quanto emerso, molti apparecchi sarebbero programmati per smettere di funzionare più o meno in contemporanea con lo scadere della garanzia. programmati per: lo rivela unocommissionato dal gruppo parlamentare dei Verdi teutonici. Secondo quanto emerso, molti apparecchi sarebberopiù o meno in contemporanea

Stefan Schridde, uno degli studiosi autori della ricerca, parla infatti non a caso di "usura pianificata" e "opalescenza pianificata". L'esame di 20 prodotti mostra che i produttori inserirebbero appositamente punti deboli o utilizzerebbero materiali scadenti destinati ad usurarsi rapidamente.



Dalle suole di scarpe che si consumano rapidamente (troppo) e risultano non sostituibili, alle zip dei giacconi che, "grazie" a denti costruiti a spirale, si rompono nel giro di una stagione, fino ad arrivare alle stampanti a getto di inchiostro, nelle quali dopo la stampa di alcune migliaia di pagine appare l’indicazione della necessità di una riparazione, anche se l’apparecchio potrebbe continuare a stampare tranquillamente.



Non sarebbe frutto del caso neanche lo strano fenomeno della lavatrice che, appena fuori garanzia, necessita di riparazioni: in alcune macchine infatti le barre di riscaldamento si arrugginiscono appositamente con facilità, con il risultato che la loro sostituzione risulta carissima per l'utente e lo spinge a un nuovo acquisto.



I produttori non ci stanno - Werner Scholz, presidente dell’Associazione dei produttori di elettrodomestici (Zvei), nega qualsiasi tipo di "usura pianificata", sottolineando come la cosa si rivelerebbe controproducente: chi infatti di ritrovasse "dopo poco tempo una lavatrice inservibile, come minimo ne comprerebbe una nuova di un altro marchio". Inoltre, secondo uno studio commissionato dalla Zvei, dei quasi 180 milioni di elettrodomestici presenti nelle case tedesche oltre 75 milioni hanno più di 10 anni di età.