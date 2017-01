01:08 - Apple sospende le vendite online in Russia per le forti fluttuazioni del rublo. Lo afferma Apple in una nota. "Il nostro negozio online in Russia non è al momento disponibile mentre rivediamo i prezzi. Ci scusiamo per ogni inconveniente". In questi giorni la divisa russa è sotto forte pressione e anche il concambio col dollaro subisce delle forti variazioni ogni minuto.