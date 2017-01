7 maggio 2014 Tecnè: calano gli standard di consumo

L'83% dei dipendenti teme per il lavoro Secondo il Monitor economico realizzato in esclusiva per Tgcom24, l'80% delle famiglie italiane non è in grado di sostenere una spesa imprevista di mille euro. Migliorano però le prospettive a 12 mesi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:24 - Mentre gli standard di consumo sono ancora in calo, l'83% dei lavoratori dipendenti ritiene insicuro il proprio posto di lavoro e l'80% delle famiglie non è in grado di sostenere una spesa imprevista di 1.000 euro. E' la realtà fotografata dal Monitor economico di Tecnè in esclusiva per Tgcom24.

Peggiorano i giudizi sulla situazione economica - Solo il 7% esprime un giudizio positivo sulla situazione economica attuale dell'Italia (-1% rispetto alla scorsa settimana) ma il 42% (+1%) ritiene che tra 12 mesi ci sarà un miglioramento.



Stabile la condizione delle famiglie - Ancora ferma al 6% la percentuale di quanti ritengono positiva la situazione economica della propria famiglia rispetto ai 12 mesi precedenti. Stabili, rispetto alla scorsa settimana, quanti prevedono un miglioramento nei prossimi 12 mesi (30%).



L'80% non può sostenere spese impreviste - Solo il 20% degli intervistati dichiara di poter far fronte a una spesa imprevista di 1.000 euro. La percentuale è in calo di due punti rispetto alla media di aprile e dell'11% rispetto a febbraio.



Negativi gli standard di consumo - La prima settimana del mese registra una crescita di quanti riescono a tenere in equilibrio il bilancio familiare (+1%) ma continua la strategia di contenimento della spesa. Rispetto alla scorsa settimana si è risparmiato in particolare sulla carne e sui prodotti per l'igiene della persona e della casa, mentre sono migliorati gli standard di consumo di frutta e verdura di stagione, di prodotti per la prima colazione e di pasta e latte. Per quanto riguarda le altre spese, sono cresciute dell'1% quelle per la cultura e la salute, mentre sono diminuite quelle per il tempo libero.



Posto di lavoro meno sicuro - Solo il 17% dei lavoratori dipendenti percepisce sicuro il proprio posto di lavoro, in diminuzione di due punti rispetto alla media di aprile e di un punto rispetto alla scorsa settimana. Paragonato al dato dello scorso luglio, il calo della “percezione di sicurezza” è del 13%.



Aumentano le famiglie in difficoltà - Rispetto a maggio del 2013, sono diminuite del 10% le famiglie che non presentano alcuna difficoltà, mentre sono aumentate del 3% quelle che faticano ad arrivare alla fine del mese e del 7% quante che vivono in condizioni economiche ancora più gravi.