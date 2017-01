Tasi, i Comuni che la pagano a giugno

12:38 - Accordo trovato al ministero dell'Economia sulla scadenza della tassa sulla casa. "I contribuenti delle città in cui non sono sono state approvate le aliquote Tasi pagheranno il 16 ottobre con aliquote che i comuni stabiliranno entro il 31 luglio". Lo dice il presidente Anci Piero Fassino. Per gli altri Enti locali, che hanno già deliberato le loro quote, il pagamento sarà entro il 16 giugno. L'elenco dei primi 1.076 Comuni stilato da Confedilizia.

"Non costerà più della vecchia Imu" - Fassino ha escluso che la Tasi costerà più della vecchia Imu sulla prima casa: "Su questo fanno testo le aliquote. L'Imu era minimo al 4 per mille, e mediamente si arrivava al 5 o al 6. Ora la Tasi minima è 2,5 per mille che può essere incrementata al massimo al 3,3 per mille. E' evidente che sulla prima casa si spende meno".