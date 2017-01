09:15 - Apertura in lieve rialzo per Piazza Affari, con il Ftse Mib che guadagna lo 0,08% a 21.125 punti. In luce Ubi (+0,76%) e Mediobanca (+0,57%), cede Banco Popolare (-0,55%). Positive anche le altre principali Piazze europee: Francoforte +0,43%, parigi +0,20%, Londra stabile a +0,01%.