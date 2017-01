09:41 - Apertura in rosso per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il primo indice Ftse Mib segna una perdita dello 0,35%, mentre il Ftse It All-Share un calo dello 0,29%. Per quanto riguarda gli altri principali listini europei, avvio stabile tanto per Parigi (-0,04%) quanto per Londra (+0,04%), mentre Francoforte fa segnare un leggero calo (-0,12%).