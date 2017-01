21:20 - "Siamo capacissimi" di fare le riforme per l'Italia. Lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Vedo sintomi di ripresa", ha poi aggiunto. Il commissario alla Spending Review, Carlo Cottarelli, mette invece in guardia l'esecutivo: "Inutile fare troppi provvedimenti se poi non si riesce ad attuarli".

"Mille giorni per competitività e fiducia" - Il programma dei mille giorni serve "a ridare la competitività al Paese", ha poi detto Padoan spiegando che in questo contesto "in cui si fanno nuove riforme e si prosegue con quelle avviate nella speranza che torni la fiducia, bisogna ridare fiducia alle famiglia e alle imprese".



Il ministro è parso timidamente ottimista sulla situazione economia: "Vedo sintomi di ripresa - ha aggiunto facendo riferimento "ai primi risultati dei mini-bond, che non saranno da prima pagina, ma fanno ben sperare".



"Serve sforzo Ue sui prezzi" - Il titolare dell'Economia non scorda, però, i problemi: "La situazione è aggravata da un fatto inequivocabile: il fatto che i prezzi abbiano questo andamento. Questo richiede che l'Europa faccia uno sforzo congiunto, le istituzioni, ciascuno per propria parte, faccia ciò che è necessario".



"Confermeremo 80 euro e sconti a imprese" - "Bisogna dare fiducia alle famiglie e alle imprese. Se la spesa non c'è non è perché le risorse non mancano, ma perché si preferisce non usarle. Con la prossima legge di Stabilità saranno confermati il bonus di 80 euro e i benefici fiscali per le imprese", ha assicurato il ministro.



"Debito, no a ricette fantasiose" - "Sul debito pubblico si leggono ricette fantasiose per abbatterlo rapidamente e facilmente per importi cospicui. Il governo è impegnato in un programma di privatizzazioni che avrà impatto anche sulle imprese partecipate con una maggiore apertura del capitale all'esterno", ha inoltre dichiarato Padoan.



"Stupito da accuse di fare solo annunci" - Concludendo, il ministro è tornato a difendere il governo: "Sono stupito che ci si accusa di fare solo annunci. E' tutto il contrario degli annunci. Forse è un limite del governo comunicare quello che si sta facendo".



Cottarelli:"Possibili tagli per 20 miliardi" - "Tagli per 20 miliardi? Io credo sia possibile farli visto che si parte da una base di spesa primaria di 700 miliardi. Anzi bisogna andare ben oltre, guardare oltre il 2015. In questo contesto i mille giorni sono tempo giusto", ha poi detto Cottarelli.



"Spending review, servono sanzioni" - Non basta individuare solo gli sprechi da tagliare: l'ultima fase della Spending Review "una volta che ci sono stati gli stimoli, deve prevedere controlli e sanzioni". E' una delle indicazioni del commissario Cottarelli durante il suo intervento.