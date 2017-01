11 aprile 2014 Monitor economico: fiducia in aumento

11:07 - In un contesto prevalentemente negativo, migliora leggermente il clima di fiducia sulla situazione dell'Italia. E' quanto emerge dall'inchiesta condotta da Tecnè per conto di Tgcom24. Le famiglie, invece, restano più caute. Crescono gli acquisti dei prodotti base (pane, pasta, latte) mentre si taglia ancora sui prodotti più costosi. Si mantiene molto alta la quota di quanti percepiscono a rischio il proprio posto di lavoro.

MIGLIORANO I GIUDIZI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA DELL’ITALIA

Il monitor economico di questa settimana registra un leggero miglioramento del clima generale di fiducia rispetto alla situazione economica attuale dell’Italia. Crescono di un punto percentuale i giudizi positivi rispetto alla scorsa settimana. Nel complesso, il 9% esprime un giudizio positivo mentre il 91% negativo. La media di aprile (relativa alla seconda settimana) migliora su marzo (+1%) e rispetto a 12 mesi fa (+7%), mentre rimane più bassa rispetto al picco di settembre (-14%).



STABILE LA CONDIZIONE DELLE FAMIGLIE

Resta ferma al 6% la percentuale di quanti dichiarano positiva la situazione economica della propria famiglia. Stabile anche la media rispetto al mese precedente ed è un punto percentuale inferiore rispetto a 12 mesi prima.



CRESCONO LE ATTESE PER I PROSSIMI 12 MESI

Migliorano le attese per i prossimi 12 mesi per quanto riguarda la situazione dell’Italia (+2% rispetto alla scorsa settimana e +4% rispetto al mese precedente). Più caute le previsioni che riguardano la propria famiglia, in crescita dell’1% rispetto a 7 giorni fa e del 2% rispetto a marzo.



BILANCIO FAMILIARE: DIMINUISCONO LE FAMIGLIE CHE USANO I RISPARMI

Scendono di due punti percentuali rispetto alla scorsa settimana quanti dichiarano di aver usato i risparmi, mentre salgono dell’1% quanti dichiarano di essere riusciti a tenere in equilibrio entrate e uscite e quanti sono riusciti a risparmiare.



IL CARRELLO DELLA SPESA E LE ALTRE SPESE FAMILIARI

Le famiglie risparmiano ancora sui prodotti più costosi, mentre migliora l’acquisto di generi di base (latte, pane, pasta) e su frutta e verdura. Rispetto alla scorsa settimana sono cresciute le spese per la salute e la formazione.



CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA

Rispetto a un anno fa, sono diminuiti dell11% quanti dichiarano di non avere alcuna difficoltà economica mentre sono cresciuti quanti faticano ad arrivare a fine mese (+4%) o che si trovano in difficoltà economica (+7%).



SICUREZZA DEL POSTO DI LAVORO: -11% RISPETTO A LUGLIO

L’81% dei lavoratori dipendenti percepisce insicuro il proprio posto di lavoro (stabile rispetto alla scorsa settimana). Paragonato al dato dello scorso luglio, il calo della “percezione di sicurezza” è dell’11%.