Istat, sale la fiducia delle imprese: al massimo dall'agosto 2011

10:27 - La fiducia delle imprese a luglio segna un nuovo rialzo, raggiungendo 90,9 punti dagli 88,2 di giugno. Secondo l'indagine dell'Istat un livello così alto non si registrava dall'agosto del 2011. In particolare, l'indice aumenta per le imprese dei servizi di mercato, costruzioni e commercio, ma è in lieve diminuzione per le imprese manifatturiere.

Cala la fiducia per l'industria - Per l'industria, la fiducia cala a 99,7 dal 99,9 di giugno. Migliorano le attese di produzione, ma peggiorano i giudizi sugli ordini e rimane stabile il saldo relativo ai giudizi sulle scorte di magazzino. Tra i raggruppamenti di imprese manifatturiere, aumenta l'indice per i beni di consumo e peggiora per i beni intermedi e strumentali.



Bene le costruzioni - Nelle costruzioni la fiducia sale a 83,2 da 81,6 e migliorano le attese sull'occupazione mentre peggiorano i giudizi su ordini e piani di costruzione. Per i servizi l'indice aumenta a 92,5 da 88,1 e per il commercio a 101,8 da 101,4.