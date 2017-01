Industria, fatturato luglio a -1,3%

10:47 - Il fatturato dell'industria a luglio torna in calo, scendendo dell'1% su giugno, con ribassi sia sul mercato interno sia, in misura maggiore, sull'estero. Lo rileva l'Istat. Su base annua la flessione, la più marcata da 9 mesi, è dell'1,3% (corretta per effetti di calendario). Sempre a luglio il livello del fatturato, considerando l'indice destagionalizzato (pari a 96,5), risulta il più basso dall'aprile del 2013, ovvero da 15 mesi.