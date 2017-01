3 marzo 2014 Forbes stila la classifica dei Paperoni: il più ricco nel 2014 è Bill Gates E' sempre un testa a testa con il re delle telecomunicazioni, il messicano Carlos Slim. Per quanto riguarda l'Italia a comandare è la famiglia Ferrero Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:37 - Bill Gates è l'uomo più ricco del mondo, spodestando Carlos Slim dal titolo che ha detenuto per quattro anni. E' quanto emerge dalla classifica annuale di Forbes. Fra gli italiani in classifica Michele Ferrero in 22ma posizione e Leonardo del Vecchio al 38mo posto. Miuccia Prada è 102ma, Stefano Pessina 113mo, Giorgio Armani 129mo e Silvio Berlusconi 141mo.