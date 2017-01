20:12 - Nessuna sorpresa dai dati del Fisco relativi alle entrate tributarie nel 2013. "Il risultato - scrive il Tesoro in una nota - è sostanzialmente in linea" con quanto previsto: le entrate sono state di 423.385 milioni di euro (-0,2%, pari a -903 mln). A gennaio 2014, un mese che però è poco significativo per le scadenze fiscali, le entrate tributarie ammontano a 33.188 milioni (+3,5%).