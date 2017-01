18 febbraio 2014 Ferrari brand più influente al mondo

15:07 - Il brand Ferrari per il secondo anno consecutivo batte tutti: è il Cavallino rampante ad aggiudicarsi ancora una volta il titolo di marchio più "powerful", ossia influente al mondo, secondo l'annuale classifica di Brand-finance. La casa automobilistica modenese è affiancata sul podio da Coca-Cola (seconda) e dalla società finanziaria Pwc (terza). Google si piazza "solo" al quinto posto e Walt Disney in decima posizione.

"E' immediatamente riconoscibile" - Secondo Brand-finance, che annualmente stila la classifica dei 500 marchi più influenti al mondo, "il Cavallino rampante su sfondo giallo è immediatamente riconoscibile in tutto il mondo anche dove non ci sono ancora le strade".



"Il Cavallino è un vero culto" - "Nel suo Paese natale e tra i suoi molti ammiratori in tutto il mondo la Ferrari ispira molto più della lealtà al brand, più di un culto e una devozione quasi religiosa". Nonostante quello della Ferrari sia il marchio più "powerful", in termine di valore, prosegue Brand-finance, il marchio si piazza alla 350esima posizione con un valore di quattro miliardi di dollari.



Ecco le prime dieci posizioni:

1. FERRARI

2. Coca-Cola

3. Pwc

4. McKinsey

5. Google

6. Unilever

7. Hermes

8. Rolex

9. Red Bull

10. Walt Disney