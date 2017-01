Anziani, allarme malnutrizione: 6 su 10 finiscono in ospedale per la crisi

12:27 - Basta un grafico per mettere in evidenza i numeri impressionanti degli anziani che finiscono in ospedale perchè, travolti dalla crisi, non possono permettersi di mangiare nè pesce nè carne. Uno studio approfondito dell'ospedale San Matteo di Pavia rileva dati allarmanti: sei persone su dieci oltre i 65 anni finiscono in ospedale a causa della malnutrizione rischiando danni seri e permanenti.

Sentiti dai ricercatori, gli anziani malati hanno spiegato che il motivo principale dei loro stenti è legato proprio alla crisi economica: pensioni troppo basse li costringono a fare la spesa nei discount e ad acquistare prodotti sotto costo rinunciando spesso a carne e pesce per lunghi periodi. Di conseguenza, l'assenza di proteine nell'alimentazione quotidiana, oltre ad avere effetti dannosi sulla salute e sul fisico comporta anche una ridotta capacità di affrontare le infezioni. Un allarme crescente che non può essere ignorato anche perchè gli anziani, per mancanza di denaro, sono costretti anche a rinunciare alle costose visite mediche necessarie.