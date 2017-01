7 marzo 2015 #timdown, Telecom replica agli utenti: "Nessun blocco delle nostre reti" Sui social decine di utenti infuriati lanciano l'hashtag di protesta. Per ore inaccessibili Facebook e Whatsapp, rimbalzo delle responsabilità Tweet google 0 Invia ad un amico

06:05 - E' arrivata in serata la replica di Telecom agli utenti infuriati che lamentavano blocchi della navigazione e l'accesso ai social network in particolar modo su Facebook e Whatsapp. Telecom ha diffuso una nota precisando che "le reti 3G e 4G di TIM, che sono state sempre regolarmente funzionanti". Su twitter era stato lanciato l'hashtag #timdown da utenti che avevano incontrato difficoltà a collegarsi.

Nella nota Telecom ha precisato che "Con riferimento alle notizie relative a difficoltà di navigazione riscontrate da alcuni clienti verso le piattaforme di Facebook, Telecom Italia desidera precisare che nessun blocco ha riguardato le reti 3G e 4G di TIM, che sono state sempre regolarmente funzionanti". In realtà un primo blocco era stato denunciato sempre via twitter dalle 22 di venerdì. Poi di nuovo sabato pomeriggio la difficoltà al collegamento alle app di comunicazione. Resta quindi il mistero di quanto accaduto.



Sulla pagina Facebook di Tim è comparso un messaggio in cui la Telecom, scusandosi "per il disagio che alcuni dei nostri utenti stanno avendo", avverte che "Facebook sta lavorando sulle sue piattaforme con massima priorità". Secondo un tecnico i problemi potrebbero essere dovuti ai server di Facebook in Europa e il sito "servizio.allerta.it" ha registrato in effetti un picco di segnalazioni di problemi in Italia tra le 19 e le 22.



Segnalazioni, in numero minore, erano state raccolte anche intorno tra le 14.30 e le 16 circa. Anche altri siti internazionali che monitorano in tempo reale la connettività di Facebook e di altre reti sociali, come downdetector.com e downrightnow.com, hanno registrato alcune segnalazioni di rallentamenti o interruzioni da parte degli utenti in USA e in Europa, ma in quantità minore.



Facebook: "Nessun problema sulle nostre piattaforme" - In base "ai primi controlli sull'infrastruttura", "non siamo a conoscenza di alcun problema sulla nostra piattaforma, che sta funzionando". Lo ha detto un portavoce della rete sociale, rispondendo alle lamentele circolate sabato per rallentamenti o interruzioni dei servizi di Facebook e Whatsapp. Da Menlo Park si ricorda inoltre che "Whatsapp non viaggia sulla stessa infrastruttura di Facebook".