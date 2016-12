Rilassare corpo e mente con il Tai Chi

1 ARMONIA – Grazie ai momenti lenti e dolci l'antica arte marziale del Tai Chi diventa una danza silenziosa in grado di migliorare la postura e aumentare il senso di equilibrio. Inspira profondamente e lasciati andare, ascoltando le tensioni muscolari: dai spazio alle sensazioni del corpo.



2 ANTIAGE – Secondo uno studio effettuato presso l'Hong Kong Polytechnic University fare Tai Chi per almeno un'ora e mezza alla settimana ha un effetto benefico sulla pressione arteriosa e migliora la resistenza vascolare.



3 PIÙ COORDINAZIONE – Praticando Tai Chi rafforzerai la resistenza fisica e rilasserai i muscoli. Attraverso movimenti semplici e senza alcuna attrezzatura è possibile ritrovare il contatto con il proprio centro, esercitare la muscolatura e aumentare la coordinazione.



4 ADDIO STRESS – Dai dati di un'indagine effettuata in Corea emerge che praticare Tai Chi risulta particolarmente indicato per chi soffre di diabete di tipo 2. Questa attività è in grado di abbassare la glicemia e possiede un impatto positivo a livello mentale.



5 RESPIRAZIONE PROFONDA – Respirare in modo corretto ha un ruolo fondamentale nel Tai Chi. Inspira, espira. L'ossigeno entra in circolo e i tessuti vengono irrorati dai vasi sanguigni. Si abbassano ansia e stress, aumenta una profonda sensazione di calma interna.



6 IMMAGINARSI – È facile vedere persone che praticano sequenze di movimenti di Tai Chi a occhi chiusi: questo allenamento è in grado di migliorare l'equilibrio e la propriocezione, ovvero la capacità di riconoscere la posizione occupata dal proprio corpo all'interno dello spazio.



7 EMOZIONI PROFONDE – Lo stato di non-azione del Tai Chi e la lentezza dei movimenti provocano un graduale rilassamento. Aumentano concentrazione, consapevolezza e attenzione.



8 ELASTICITÀ – A causa della rigidità muscolare, la fluidità di molte nostre azioni risulta bloccata. Respirare e acquistare consapevolezza dei propri movimenti aiuta a diventare più elastici e rilassati. Come dimostrato da uno studio effettuato presso l'Università della California praticare Tai Chi è in grado di combattere l'insonnia e migliorare il rapporto con il sonno.



9 SILENZIO MENTALE – Il Tai Chi è stato applicato per la cura della depressione e nei processi di riabilitazione dopo eventi traumatici quali ictus. Benefici sul corpo e non solo. Da un'indagine dell' University of South Florida si evidenzia un sostanziale effetto positivo per il benessere del cervello.



10 UMORE AL TOP – Sono ormai rari i momenti in cui riusciamo a fermarci: il Tai Chi è uno di questi. È stato dimostrato che dopo quaranta settimane di allenamento per tre volte alla settimana migliorano la concentrazione e la chiarezza mentale. Energia per il fisico e la mente.