Migliora lavoro e autostima con la Programmazione Neuro Linguistica

COME TI ESPRIMI – Le parole hanno un peso. Attraverso i termini con cui scegliamo di esprimerci veicoliamo, molto spesso in modo totalmente inconsapevole, la nostra visione del mondo e di noi stessi. Ecco perché riflettere e modificare il linguaggio quotidiano permette di trasformare la nostra comunicazione con gli altri, migliorando le relazioni, dal lavoro alla famiglia. Attenzione, però: è opportuno valutare le offerte con attenzione. Sul web l'offerta è vastissima, ma esistono molti corsi di PNL che si rivelano un vero e proprio bluff.



IL CUORE DELLA PNL – Ci troviamo in California, negli anni Settanta. Fresco di una laurea in filosofia e con un dottorato in linguistica, John Grinder inizia a lavorare con Richard Bandler, il quale studia matematica e si occupa di terapia gestaltica grazie alla conoscenza di Fritz Salomon Perls, psichiatra tedesco, emigrato negli Stati Uniti nel 1947. Nasce così la Programmazione Neuro Linguistica, che si propone come riflessione per un nuovo modello di comunicazione.



COME FUNZIONA – Ognuno di noi può realizzare un cambiamento positivo e modificare lo schema interno con cui abitualmente pensiamo, prendiamo decisioni, scegliamo. Si tratta una vera e propria riprogrammazione realizzata attraverso tecniche specifiche, che desidera attuare una profonda modifica dei processi linguistici e, dunque, delle modalità con cui elaboriamo l'esperienza e il subconscio.



I VANTAGGI – Creare nuove mappe mentali aiuta a diventare più consapevoli rispetto agli schemi e i modi di ragionare che ci bloccano, ma costituisce anche un modo per migliorare lo stile comunicativo. Quante volte capita di avere la sensazione che gli altri non capiscano ciò che vogliamo dire? Quando impariamo a scegliere le parole giuste, gestire le emozioni e utilizzare al meglio il linguaggio non verbale comprendere gli altri e sentirsi capiti diventa più facile, immediato, efficace.



AUTOSTIMA E SICUREZZA – Sul lavoro è importante saper esprimere, con coerenza e sufficiente diplomazia, le nostre necessità. Essere propositivi, saper ascoltare e creare un rapporto di armonia con i colleghi migliora il luogo di lavoro, ma anche la nostra reputazione. Valorizzare le tue competenze aumenterà la tua autostima e sicurezza in te. Accetta le critiche, punta sulle tue risorse e metti a frutto ciò che puoi imparare ogni giorno: non solo ti renderà un professionista migliore, bensì insegna a coltivare la curiosità e diventare una persona più empatica, in grado di mettersi in discussione, con entusiasmo e apertura.