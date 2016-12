Relazioni difficili? Le regole per una comunicazione perfetta

Con i "ma" e con i "però" non si arriva da nessuna parte: queste due congiunzioni avversative, infatti, vanno usate con moderazione perchè vengono recepite dal nostro cervello come negative. Vanno quindi sostituite con la congiunzione reale, ovvero la "e" che aggiunge e che mette sullo stesso piano le due parti del discorso. Sonia Grey ci racconta assieme ad Alessandro Mora, Peak performance coach e Master trainer in PNL, qualcosa di più in merito alla programmazione neurolinguistica, materia che studia il corretto utilizzo delle parole all'interno della comunicazione.