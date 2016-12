Il rito della buona notte se domani ti aspetta una giornata importante

COSA MI METTO? – Preparare i vestiti da indossare il giorno dopo non è solo questione di buona organizzazione. Oltre a farti guadagnare una preziosa manciata di minuti al mattino, scegliere il look il giorno prima ti permetterà di controllare eventuali dettagli e recuperare accessori come scarpe, calze o cintura, persi nell'armadio. Inoltre potrai iniziare a focalizzarti: immaginarti prima del grande giorno aiuta a mitigare la tensione e tirar fuori la grinta necessaria.



BUON UMORE CON I PROFUMI – La memoria olfattiva gioca un ruolo fondamentale per la gestione dello stress. Tieni a portata di mano i profumi capaci di scatenare il buon umore e una sensazione di calma: per ognuno di noi possono essere diversi. Puoi sperimentare qualche goccia di olio essenziale di bergamotto, arancio dolce, camomilla blu o lavanda nell'acqua della vasca da bagno. In alternativa, se non hai una doccia prepara uno scrub versando in una ciotola sale fino insieme a qualche cucchiaio di un olio naturale a tua scelta: aggiungi qualche goccia di olio essenziale, poi effettua un massaggio sulla pelle umida, sarà una dolcissima coccola in grado di conciliare il sonno.



QUIETE FUORI... E DENTRO – Per dare il meglio in occasione di una giornata importante è importante creare un momento di silenzio e pace a livello interiore. Spesso si arriva con affanno ai grandi appuntamenti, invece sgombrare la mente costituisce un vero e proprio training in grado di favorire la tua centratura e aumentare la concentrazione mentale. Una volta a casa dopo il lavoro, usa toni più bassi per la suoneria del telefono e abbassa le luci: l'ambiente giusto aiuta a rilassare il corpo e la mente. Accendi la tua musica preferita ed ecco vedrai subito la tensione scendere.



IMMAGINA – Chiudi gli occhi e immagina che sia già domani. Visualizzati mentre spegni la sveglia, ti alzi, ti vesti e corri al tuo appuntamento. Secondo alcuni studi le aree del cervello che si attivano quando facciamo una certa azione sono le stesse di quando la eseguiamo solo con il pensiero. Correre e pensare di farlo non saranno la stessa cosa a livello calorico, tuttavia ai fini mentali sì. Immaginarti aiuta a vivere con meno tensione, migliora i problemi di ansia e contribuisce a abbassare l'aspettativa. Dieci minuti di stretching per sciogliere i muscoli, una tisana profumata per una buona notte e domani affronterai la giornata con coraggio, sangue freddo e grinta da vendere.