Lavanda, un ingrediente low cost per uno scrub romantico

INGREDIENTI – Dopo avervi rivelalo i segreti dello scrub al caffè, scopriamo ora come utilizzare le graziose spighe violette per la nostra bellezza al naturale. Per lo scrub vi serviranno fiori essiccati di lavanda, sale fino, olio di mandorle dolci spremuto a freddo e un barattolo a chiusura ermetica pulito e perfettamente asciutto.



PREPARAZIONE - Versate nel barattolo il sale, aggiungete l'olio di mandorle e mescolate, aggiungendo lentamente i fiori di lavanda. Fate amalgamare il tutto, sino ad ottenere un composto omogeneo e morbido. A seconda dell'intensità del profumo e della consistenza che vorrete dare al vostro scrub potete assolutamente modificare le quantità degli ingredienti. Mettete poi il barattolo a riposare al buio, in un luogo fresco e lontano dalla luce. In questo modo darete alla lavanda il tempo necessario per profumare il sale.



COME APPLICARLO – Strofinante energeticamente sul corpo prima della doccia. Risciacquate accuratamente con acqua tiepida e lasciatevi sorprendere dalla vostra pelle incredibilmente liscia, morbida e profumata.



CURIOSITÀ - Sapevate che il nome lavanda deriva da “lavare”? Sin dall'antichità infatti questa pianta era utilizzata per profumare l'acqua destinata all'igiene personale. Già i romani erano soliti utilizzare i mazzetti di fiori per deodorare i bagni termali: la lavanda costituiva poi la base per la preparazione di raffinati profumi e prodotti per la salute della pelle e dei capelli.



A cura della redazione "Bella più di prima".