Preziose o essenziali. In tinte vivaci, neutre o in colori pastello. Scamosciate, in velluto o in pelle. Le scarpe a punta sono tornate per l’ Autunno-Inverno 2016 confermandosi tra i must have più hot di stagione. Ideali ad esaltare l’eleganza di ensemble sofisticate da sera, sono perfette anche in abbinamento a jeans e pantaloni casual per creare un irriverente gioco di contrasto.

Sofisticata e ultra femminile è la proposta di Jimmy Choo che splende di glitter rosa perla. Sul modello di Miu Miu in satin rosa esplodono maxi perle, cristalli e borchiette che danno al look un tocco di raffinatezza estrosa. Deliziose e altrettanto lucenti sono le slingback Rockstud di Valentino in pelle metallizzata impreziosita dalle iconiche borchiette dorate.



Luccicano come lingotti le scarpe in tinta gold di Asos con tacco block e cinturino alla caviglia. Graffiante invece è il sapore delle pumps di Isabel Marant che punta a una fantasia animalier avvolta in un estroso fiocco rosso effetto vernice.



Più eccentrica ancora, se possibile, è la versione firmata Gucci che è un trionfo di dettagli fuori dagli schemi: tomaia dagli orli ondulati, tacco medio sagomato con inserto dorato, e poi perle di vetro, cristalli bianchi e inserti in pelle di serpente a ornamento. Si vira verso lo stile minimal con Balenciaga che in compenso punta a un giallo fluo per riscrivere un grande classico in versione contemporanea.



