Moda: affrontare il freddo senza rinunciare allo stile

C’è chi sfida i rigori del clima pur di non rinunciare a un sandalo gioiello (da portare rigorosamente senza calze), ma c’è anche chi non sopporta il freddo e non accetta di soffrilo. La buona notizia è che, nella stagione autunno-inverno 2017-18 lo stile peluche , anche un po’ arruffato, è un trend di punta: in ogni caso, nelle giornate rigide di dicembre coprirsi bene è un dovere che abbiamo nei confronti di noi stesse e della nostra salute. Oltre ai suggerimenti degli stilisti, occorre non dimenticare le regole del buon senso e, magari, anche qualche consiglio della nonna.

Moda: al freddo con stiile Istockphoto 1 di 11 Ansa 2 di 11 Ansa 3 di 11 Ansa 4 di 11 Ansa 5 di 11 Ansa 6 di 11 Ansa 7 di 11 Ansa 8 di 11 Ansa 9 di 11 Istockphoto 10 di 11 Istockphoto 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

LE GIACCHE ANTI FREDDO – Le giornate rigide di dicembre e gennaio sono il grande momento delle giacche di pelo. L’eco pelliccia, se non sopportate l’idea di nuocere agli animali, è uno dei trend di punta di questo inverno anche in versione molto colorata e ad effetto teddy bear: se ne sono viste moltissime in passerella e, anche senza ricorrere a capi griffati, possiamo conservarci al caldo nella massima eleganza. In alternativa ci sono i piumini e i piumoni, dal classico parka con il cappuccio ai capi tecnici, presi a prestito dagli sport di alta montagna.



VESTIRSI A STRATI – Sovrapporre più strati è una strategia di vecchia data e provata efficacia. Non serve infagottarsi: basta un lupetto di lana, da indossare sotto con una maglia, completando poi con una pashmina morbida e super calda da trasformare all’occorrenza in scialle per un tocco di calore di più. Oppure si possono indossare pantaloni a sigaretta o di jeans skinny sotto a un mini abito di lana. Oppure ancora si può sostituire il maglione con un piumino sottile, da indossare sotto al cappotto. Gli “strati” di abiti hanno l’effetto di creare delle sottili camere d’aria a più livelli che restano a contatto con il nostro corpo preservandone il calore.



CONSERVARE IL CALORE – Le mani, il collo e soprattutto la testa sono i punti del corpo dai quali il calore si disperde più facilmente. Per questo, quando fa molto freddo, bisogna proteggere queste zone con particolare attenzione con cappelli, guanti imbottiti e sciarpe. Quando scegliete il cappello, non dimenticate che le orecchie sono un punto particolarmente sensibile al freddo e che è preferibile tenere riparato.



BODY E CANOTTIERE – Ricordate la famosa maglia della salute e le odiose canottiere che eravamo costrette ad indossare da bambine? Provate a mettervene una in una giornata molto fredda, ben nascosta sotto il vostro outfit preferito, e scoprirete tutto il suo perché. Vi sembra troppo? Sostituitela con un bel body, morbido e avvolgente, magari con il collo alto e con le maniche lunghe: sarete sexy, eleganti e, soprattutto, al caldo. Se non volete farlo vedere, potete optare per una versione a girocollo o con lo scollo a V da nascondere sotto ai vestiti.



GAMBE E PIEDI – Gli stivali sono uno dei must di quest’inverno, anche in versione foderata di lana o coperta di pelo. Non fateveli mancare: avere i piedi comodi e al caldo può fare la differenza. Anche le calze di lycra o di microfibra, o addirittura un collant termico, sono un efficace strumento anti freddo. Indossate sotto un bel paio di stivali vi permettono di affrontare i rigori del clima senza rinunciare alla gonna. Infine, fate attenzione al ghiaccio, il nemico più insidioso dell’inverno: la scivolone dopo la nevicata è un nemico killer, da combattere anche con l’aiuto di scarpe a tacco basso, pratiche e che garantiscano stabilità e una buona presa sul terreno.