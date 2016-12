Borse a tracolla: i modelli per il giorno da sfoggiare in autunno

Pop e colorata, eccentrica e ironica, minimal ed essenziale. Purchè in formato mini. Le borse a tracolla , un passe-partout pratico, comodo e di tendenza, danno un twist in più agli outfit da giorno, e magari una nota di colore. Dalla Rockstud sporty-chic di Valentino al modello più capiente di Jimmy Choo : ecco i must have su cui puntare per l' Autunno/Inverno 2016 .

È compatto il modello di Valentino che rivisita la classica Rockstud e la riveste di pelle effetto jacquard in tinta blu navy. Più accattivante per la sua ironia è la Baguette Micro di Fendi in pelle blu reale, impreziosita dal divertentissimo Bag Bugs in pelliccia di volpe e lapin.



Non passa inosservato neanche il modello di Miu Miu che esplode in un'eccentrica nuance di rosa shocking su pelle matelassé con catena gold regolabile. Punta al metal anche Gucci che tinge di oro la sua iconica Dyonisus con tradizionale fascia verde e rossa, anche questa in versione lamè, e semi-anello bronzeo a testa di tigre.



Più sobria e dall'eleganza intramontabile è la Papier di Balenciaga in pelle granulata: tonalità blu indigo, forma strutturata ed estetica essenziale impreziositi da zip metalliche. Si tinge di bordeaux, invece la Sugar Mini firmata Lanvin in morbidissimo velluto trapuntato illuminato dal logo color argento.



