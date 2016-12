Le piante che purificano l'aria in casa

Ficus - È forse la pianta da appartamento più conosciuta e diffusa. Il ficus è efficace per filtrare, per esempio, la formaldeide. Quest'ultima è emessa sia dal mobilio (in compensato) sia dai tappeti. Inoltre il ficus protegge anche dalle emissioni di benzene, presente pressoché ovunque. Mantenere in salute un ficus richiede una casa luminosa e un'innaffiatura costante. Dunque, non è necessario essere veri e propri pollici verdi ma un minimo di impegno e di cura sono richiesti.



Aloe - Tenere in casa una pianta di aloe è davvero un investimento. Infatti, l'aloe possiede davvero numerose proprietà benefiche per la nostra salute e per il nostro benessere. La foglia dell'aloe contiene un gel e un succo dalle capacità lenitive e cicatrizzanti. Semplicemente spezzando una foglia, infatti, si può porre rimedio a una scottatura domestica in men che non si dica e senza avere una cassetta del pronto soccorso a portata di mano. E anche per purificare l'ambiente, la pianta di aloe vera si dimostra assolutamente efficace soprattutto contro formaldeide e benzene. Anche l'aloe necessita di una buona illuminazione.



Spatifillo - Si tratta di una pianta dal fiore molto bello, somigliante a un giglio. In questo caso, lo spatifillo richiede penombra più che illuminazione diretta. L'efficacia nella purificazione dell'ambiente si espleta soprattutto contro benzene, formaldeide, tricloroetilene, toluene e xilene. Tali sostanze arrivano dai mobili, dai tappeti e dai più comuni detersivi per pulire la casa.



Dracena - L'aspetto è decisamente decorativo, trattandosi di una piccola palma perfetta per essere posizionata in salotto o in camera da letto. La crescita di questa pianta può arrivare anche a diversi metri, perciò è bene che venga sistemata in un ambiente ampio. La dracena funziona nel difenderci da composti come xilene, tricloroetilene e formaldeide. Perfetta quando si decide di ridipingere casa.



Azalea - Per chi ama i fiori e desidera purificare l'aria, l'azalea è la pianta ideale. Rosa fucsia o bianca, l'azalea è ottima per intervenire contro le sostanze più comuni emesse da mobili (compensato) tappeti, schiume e vernici. L'azalea richiede luce ma non calore eccessivo, dunque mai posizionarla vicino ai caloriferi accesi o in cucina.