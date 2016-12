La spesa di settembre: frutta e verdura di stagione

Lamponi e more - Evviva il bosco, è proprio il caso di dirlo. All'inizio dell'autunno, sono imperdibili i frutti di bosco raccolti proprio in agosto e ricchissimi di benefiche proprietà. Ci mantengono giovani, sani e anche felici perché sono golosi e succosi, perfetti per un dessert in grado di preservarci da ogni senso di colpa. Da acquistare integri e sodi, valutando attentamente il loro stato all'interno della confezione. Lamponi e more andrebbero consumati sciacquandoli rapidamente sotto l'acqua corrente (come si fa con le fragole), senza ammollo. Infine, conditi con una spruzzata di succo di limone fresco.



Fichi - Delizia estiva, il fico è la classica tentazione che svetta sull'albero e impone la trasgressione. A settembre è possibile comprare i fichi a un ottimo prezzo e al loro perfetto grado di maturazione. Dolci naturali, questi frutti sono vera e propria "marmellata" da gustare sia come spuntino, sia a fine pasto. Ma anche in abbinamento al salato: l'intramontabile prosciutto e fichi è un esempio perfetto di questo matrimonio riuscito.



Prugne - A settembre non dimenticare di comprare una bella scorta di prugne. In varietà viola o gialle, le dolci susine sono rimineralizzanti dopo l'afa estiva, potranno essere usati anche per preparare golose e salutari confetture fatte in casa. Frutti maturi, un addensante e un po' di zucchero: la colazione di grandi e piccini sarà così assicurata per tutto l'inverno.



Fagioli - Mai sottovalutare la bontà low cost dei fagioli borlotti. A settembre è possibile reperirli freschi, da sgranare facendosi aiutare dai bambini (che apprezzeranno molto quest'attività casalinga). I fagioli sono un ottimo esempio di gusto unito a salute, il tutto a costi davvero irrisori. Inoltre, i borlotti si possono assaporare in tanti modi diversi: in insalata, nella classica pasta e fagioli ma anche ridotti in purea e trasformati in veg burger o polpettine per tutta la famiglia. Insomma, una vera e propria risorsa in dispensa.



Patate novelle - Con l'inizio dell'autunno, e la prima aria fresca, cresce anche la voglia di cucinare utilizzando il forno (messo "a tacere" con la canicola estiva). Le patate novelle sono di stagione proprio in questo momento dell'anno, dalla polpa soda e adatte a qualsiasi tipo di preparazione: arrosto con carni o pesce oppure utilizzate per realizzare i classici, e sempre amati, gnocchi al pomodoro.