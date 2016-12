Frutta e verdura bio a domicilio: il nuovo modo di fare la spesa

07:00 - Per le famiglie che vivono in città trovare il tempo di fare la spesa è già complicato. Se poi si tratta di reperire prodotti freschi, di qualità e a filiera corta l’impresa sembra impossibile. Se inoltre si vogliono portare in tavola anche prodotti biologici ci si scontra con i prezzi esosi di frutta e verdura bio nei reparti dedicati al supermercato. Una mamma lavoratrice non ha certo tempo di girare per mercati a chilometro zero o recarsi dai piccoli coltivatori. Come fare quindi a garantirsi una spesa fresca, di qualità e con prodotti di stagione?

Già da qualche tempo la distribuzione agroalimentare si è messa al passo con la crisi e con le nuove esigenze delle famiglie. La consegna a domicilio di frutta e verdure fresche, di stagione e a chilometro zero è oggi una realtà in forte espansione. I vantaggi sono molteplici sia per i consumatori che per i produttori. I primi, oltre a risparmiare tempo, pagano il 25-30% in meno rispetto ai costi di negozi e supermercati. E anche i produttori guadagnano di più rispetto a una normale vendita all’ingrosso.



Se quindi si vogliono portare in tavola verdure fresche, di stagione, biologiche e biodinamiche, coltivate da produttori locali basta sedersi al computer e cercare la società di distribuzione più vicina a casa nostra! Si possono ricevere prodotti vari a seconda delle esigenze di ognuno, dalle famiglie numerose ai singoli. Le cassette di prodotti dell’orto vengono consegnate direttamente a casa, in fasce orarie molto elastiche adatte a chi sta fuori casa tutto il giorno. Oppure vengono lasciate direttamente davanti alla porta di casa se siamo assenti!



Questo nuovo modo di fare la spesa deve il suo successo a Internet: grazie alla rete si mettono in contatto i piccoli produttori con i consumatori. Un modo per rilanciare i prodotti locali, apprezzare le caratteristiche della stagionalità di frutta e verdura. Ecosostenibilità e Internet si sposano alla perfezione per migliorare la vita e la salute delle persone! Chi riceve a casa i prodotti del territorio viene anche informato sui produttori che hanno coltivato le verdure, si ricevono newsletter con consigli e ricette… un modo di nutrirsi molto diverso dall’anonima vaschetta confezionata del supermercato!