Estate in città con i bimbi: una giornata divertente

Colazione all'aperto - L'ideale, in estate, è iniziare la giornata concedendosi una fantastica prima colazione all'aria aperta. Se si ha un terrazzo basterà apparecchiare fuori. Altrimenti, la soluzione è uscire e rifugiarsi in uno dei numerosi locali con giardino, permettendo ai bambini di scegliere il tipo di menu preferito: toast e spremuta, dolci speciali, cappuccini senza caffè, granita e brioche.



Musei di prima mattina - Nelle prime ore della giornata le temperature sono ancora miti e piacevoli, per questo motivo è bene sfruttarle e godersi la città insieme ai bambini. Qualche idea? Una passeggiata alla scoperta di quartieri sconosciuti o siti storici, solitamente affollati. Nei musei, spesso, sono disponibili veri e propri programmi a misura di bambino e che propongono laboratori speciali adatti a ogni fascia d'età.



Picnic a pranzo - Perché non approfittare della bella stagione per godersi un picnic al parco? Se fa molto caldo, è consigliabile però evitare parchetti cittadini nelle ore più roventi e rifugiarsi in piscina. Gli impianti comunali offrono anche tariffe speciali per fasce di orario ridotte, si può decidere di fare un tuffo rinfrescante e poi pranzare all'ombra refrigerati. Se, invece, le temperature sono gradevoli e l'afa non è alle stelle, andrà benissimo anche un albero al parco. Cosa portare? Una borsa termica colma di frutta, verdura e pietanze leggere non deperibili.



Gavettoni ai giardinetti - Nella borsa della mamma, in estate, non dovrebbero mai mancare i palloncini da riempire d'acqua. Basteranno poi una fontanella e i giardinetti per dar luogo a inaspettate e divertenti battaglie d'acqua con gli amichetti. La regola d'oro? Lasciare i bambini liberi di bagnarsi completamente senza restrizioni (altrimenti, che divertimento c'è?), infilando in borsa un cambio per il ritorno a casa.



Aperitivo con i bambini? Perché no - Relax non solo per i più piccoli, la bella stagione invoglia anche i grandi a concedersi momenti di rigenerante svago. In città, l'aperitivo è un vero e proprio must e solitamente non è impossibile goderselo appieno con i bambini. Il trucco è scegliere un luogo adatto a loro, con spazi all'aperto per lasciarli liberi di giocare giusto il tempo di uno spritz. L'idea perfetta è optare per locali che offrano un servizio buffet vario, in grado di sostituire egregiamente la cena per tutta la famiglia.



Cinema a casa - Nelle serate estive, spesso, il caldo non permette di dormire e i bambini sono nervosi. Una soluzione potrebbe essere improvvisare un cinema casalingo, con film adatto ai piccoli e pop corn. Il tutto, da godersi seduti per terra su comodi cuscini o sdraiati su materassini e teli, come in campeggio. I bimbi si divertiranno un mondo e addormentarsi senza capricci sarà più facile.