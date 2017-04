I sette cibi antiage che ci mantengono giovani a lungo 1 di 7 Istockphoto Istockphoto I sette cibi antiage che ci mantengono giovani a lungo Mirtilli 2 di 7 Istockphoto Istockphoto I sette cibi antiage che ci mantengono giovani a lungo Ribes 3 di 7 Istockphoto Istockphoto I sette cibi antiage che ci mantengono giovani a lungo Frutta secca 4 di 7 Istockphoto Istockphoto I sette cibi antiage che ci mantengono giovani a lungo Cereali integrali 5 di 7 Istockphoto Istockphoto I sette cibi antiage che ci mantengono giovani a lungo Vino rosso 6 di 7 Istockphoto Istockphoto I sette cibi antiage che ci mantengono giovani a lungo Salmone 7 di 7 Istockphoto Istockphoto I sette cibi antiage che ci mantengono giovani a lungo Tè verde leggi dopo slideshow ingrandisci

Mirtilli: ricchissimi di antiossidanti e polifenoli, costituiscono un vero e proprio scudo contro l’invecchiamento. E' ormai acclarato che assumerli in maniera costante riduce i rischi di sviluppare alcune gravi malattie, tra cui cancro e diabete, riducendo il rischio di morte del 30%: niente male per questi dolcissimi frutti!



Ribes: piacciono a molti, ma non a tutti a causa del sapore asprigno. Sono molto salutari in quanto aumentano la resistenza dei capillari e sono ricchi di flavonoidi, antociani e vitamina C, tutte sostanze note per le loro proprietà antiossidanti.



Frutta secca: non releghiamola solo alle feste di Natale, perché una manciata al giorno aiuta a vivere meglio e più a lungo. Secondo recenti studi, la frutta secca diminuisce i rischi di sviluppare cancro, malattie cardiache e respiratorie. Mandorle, noci, pistacchi e nocciole sono inoltre una perfetta soluzione per uno spuntino o una merenda spezza fame. Unica accortezza: evitiamo di esagerare se dobbiamo controllare il peso, perché si tratta di alimenti molto calorici.



Cereali integrali: rinunciare alla pasta? Assolutamente no! Un buon piatto di pasta, meglio se integrale, condito con un filo d’olio d’oliva o un piatto di verdure, garantisce al fisico il necessario apporto di energia, proprio come indicato nella dieta mediterranea.



Vino rosso: anche nelle diete più ferree è consentito mezzo bicchiere di vino rosso al giorno, perché il nettare degli dei è un ottimo alleato contro le malattie cardiovascolari e regala fino a cinque anni di vita in più. Non a caso la dieta mediterranea include una modica quantità di vino tra gli alimenti consentiti.



Salmone: oltre ad essere estremamente gustoso, questo pesce è particolarmente ricco di omega 3, cioè di acidi grassi che contribuiscono a rallentare l’invecchiamento. Si sa che gli omega 3 aiutano a proteggere i telomeri, cioè l'estremità dei cromosomi, al cui progressivo accorciamento è associato l'invecchiamento cellulare: proteggere i telomeri, dunque, significa restare giovani più a lungo. Via libera dunque al salmone, da consumare affumicato, cotto, o a sashimi secondo i gusti.



Tè verde: ricco di vitamina C, K e del gruppo B, questa bevanda ha effetti benefici sulla salute riconosciuti da secoli. I benefici provengono soprattutto da un gruppo di sostanze chiamate catechine, capaci di potenziare le difese antiossidanti, di combattere i radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento e di diminuire il danno cellulare su tutti i tessuti. Ci sono evidenze scientifiche secondo cui i bevitori regolari di tè verde mostrano minore incidenza di ipertensione, malattie cardiache e tumori.