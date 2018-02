Detox del mattino: le bevande che ti fanno star bene

Benessere del mattino: le bevande detox Istockphoto 1 di 7 Istockphoto 2 di 7 Istockphoto 3 di 7 Istockphoto 4 di 7 Istockphoto 5 di 7 Istockphoto 6 di 7 Istockphoto 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

IL GRANDE CLASSICO – Tutti lo conoscono e tutti ne parlano: il classico bicchierone di acqua (calda o fredda) con succo di limone e, magari, con po’ di zenzero è un classico intramontabile. A buon diritto: il limone è antisettico, ricco di vitamina C e soprattutto è alcalino: ha il potere di riequilibrare il Ph del fisico, facilita la digestione, migliora il lavoro del fegato e favorisce la diuresi, drenando i liquidi in eccesso. Per trarne i maggiori benefici, va assunto a digiuno, una mezz’ora prima di fare colazione. Con l’aggiunta di zenzero i benefici si moltiplicano: lo zenzero infatti stimola il metabolismo, aiutando a bruciare più grassi, rinforza il sistema immunitario e migliora l’aspetto della pelle. Si può anche preparare un infuso, con il succo di due limoni e un pezzetto di zenzero fresco e sbucciato, lungo circa 6 cm e spezzettato, lasciato bollire per cinque minuti in un litro e mezzo di acqua. Quando la bevanda si è un po’ raffreddata si unisce il succo di due limoni, si filtra e si consuma durante il giorno al posto dell’acqua.



CON LA MALAGRANA – Limone e zenzero si possono utilizzare anche in aggiunta a una mezza tazza di succo di melagrana, una tazza di ananas fresco tritato e mezza tazza di acqua. Ai vantaggi esposti prima, si aggiungono le proprietà antiossidanti della melagrana e le vitamine e la dolcezza dell’ananas. Si frulla ananas e zenzero con l’acqua e si aggiunge poi il succo di limone e melagrana. E’ una bevanda delicata e rinfrescante, con un vero concentrato di virtù.



PER DRENARE I LIQUIDI – La ritenzione idrica è un vero nemico delle donne. Per combatterla si può preparare una tisana a base di ortica, betulla, tarassaco e centella asiatica. La linfa di betulla è ricca di sali minerali utili per ridurre i gonfiori, mentre il tarassaco ha un elevato potere antinfiammatorio.



COLLAGENE E ACETO DI MELE – E’un rimedio di molte Vip per avere una pelle giovane e un fisico scattante: al mattino si assume un integratore a base di collagene e antiossidanti seguito, dopo un quarto d’ora ,da un cucchiaio di aceto di mele diluito in un po’ d’acqua. Il collagene è la sostanza che dà tono ed elasticità alla pelle e assumerlo per bocca stimola il fisico a produrlo. L’aceto di mele, invece, depura l’organismo ed è ricco di oligoelementi tra cui calcio, potassio, magnesio, rame e ferro.



TÈ VERDE E AGRUMI – Questo delizioso smoothie si prepara con un’arancia, un pompelmo, il succo di mezzo limone, mezza tazza di tè verde senza zucchero, un cucchiaino di miele. Volendo si può aggiungere anche mezza banana e mezzo vasetto di yogurt vegetale. Si frulla tutto e si beve freddo per una prima colazione ricca di vitamine e antiossidanti, il cui effetto detossinante è potenziato dal tè verde.



ALL’INSEGNA DELL’ARANCIONE – Una mela, una carota, due lime e un gambo di sedano: una bevanda vitaminica e detox in cui tutti gli ingredienti vanno spremuti separatamente (anche con la centrifuga o l’estrattore di succo), e poi uniti insieme.



ERBE AROMATICHE IN INFUSO – Le comuni erbe aromatiche che utilizziamo in cucina possono trasformarsi in una tisana detossinante, buona e profumata. Basta mettere in infusione in acqua bollente un cucchiaino di rosmarino, uno di timo, uno di salvia e uno di basilico per ottenere un infuso energizzante, benefico per la depurazione del fegato e utile per stimolare il sistema immunitario, ancora alle prese con i malanni di fine inverno.