Melagrana: uno scrigno di virtù benefiche

I chicchi di melagrana sono ricchissimi di acqua (fino all’80% della composizione complessiva) e poveri di calorie (circa 80 per 100 grammi); contengono anche molti sali minerali, vitamina C, polifenoli, fibre, proteine, potassio, fosforo, magnesio e ferro. Le proprietà curative del frutto erano note fin dai tempi di Ippocrate, ma negli ultimi anni le sue virtù e i suoi effetti benefici sulla salute sono state riconosciute anche dalla medicina ufficiale.



La melagrana è uno dei frutti più ricchi di antiossidanti che la natura ci metta a disposizione: questo la rende particolarmente preziosa nella lotta ai radicali liberi, le dannose molecole responsabili, tra l’altro, dell’invecchiamento cellulare. In particolare la melagrana contiene i flavonoidi, molto importanti proprio per il loro effetto anti-age: per questo motivo il frutto viene spesso utilizzato in cosmetica nella composizione di creme per il viso e per il corpo che mettono a disposizione della pelle tutti i preziosi componenti bioattivi di cui è ricca. In particolare la melagrana è utile per migliorare l’idratazione dell’epidermide e per combattere la perdita di tono dei tessuti e le macchie tipiche dell’avanzare dell’età. Le sostanze naturali di cui è ricca sono poi in grado di stimolare la rigenerazione cellulare e la riparazione della pelle. Il derma, cioè lo strato esterno dell’epidermide, è costituito da fibre di collagene: quando queste si degradano e perdono elastina, diventano meno toniche, causando la comparsa delle rughe. La melagrana aiuta a contrastare questo processo perché è particolarmente ricca di vitamina C, uno dei componenti più importanti da cui il collagene è costituito. Oltre ad acquistare cosmetici a base di melagrana, si può anche optare per una semplice cosmesi fai-da te, preparando un ottimo scrub con i semi di questo frutto schiacciati e mescolati con olio di cocco o di mandorla e zucchero.



Ma non finisce qui: la melagrana è anche un antinfiammatorio naturale, contiene acidi grassi essenziali e aiuta a proteggere la pelle dai danni dei raggi UV. Contiene infine tannini e antociani, entrambi utili nella prevenzione di alcuni tipi di tumore e del rischio di aterosclerosi.



Il frutto dai chicchi rossi, oltre ad essere il migliore amico della bellezza delle donne, può dare una mano anche agli uomini. Secondo uno studio realizzato della Queen Margaret University di Edimburgo, il succo di melagrana ha dimostrato di avere interessanti proprietà afrodisiache sui soggetti maschili. I volontari che hanno partecipato allo studio hanno fatto registrare infatti un aumento dei livelli di testosterone senza far registrare aumento della pressione sanguigna, con un miglioramento dei disturbi in caso di deficit di desiderio sessuale e di disfunzione erettile. Insomma, il succo di melagrana potrebbe funzionare come un Viagra naturale.



L’unica controindicazione che impone ad alcuni soggetti di consumare con moderazione questo frutto prezioso è il suo potere anticoagulante: non è quindi indicato per chi assume farmaci con questa funzione.