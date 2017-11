Alimentazione: dieci cibi che ti fanno bella

I cibi che ti fanno bella Corbis 1 di 10 Istockphoto 2 di 10 Dal Web 3 di 10 Corbis 4 di 10 Dal Web 5 di 10 Dal Web 6 di 10 Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 7 di 10 Istockphoto 8 di 10 Istockphoto 9 di 10 Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

1 – ACQUA – E’ così semplice da non ricevere sempre la giusta considerazione. E’ invece un elemento indispensabile, da scegliere con attenzione e da consumare in abbondanza: salvo diversa indicazione del medico, i classici due litri quotidiani sono sempre un parametro valido di riferimento. Oltre a idratare i tessuti e quindi a mantenere morbida ed elastica la pelle, l’acqua è il primo alleato per eliminare i liquidi che ristagnano tra una cellula e l’altra e per combattere la cellulite.



2 - PESCE AZZURRO – Alici, sardine, aringhe, sgombri: spesso sono considerati pesce povero, ma sono ricchissime di virtù benefiche e andrebbero consumati almeno due-tre volte a settimana. Il pesce azzurro è un vero concentrato di proteine e di grassi “buoni”, gli Omega 3 e Omega 6, quindi è utilissimo per combattere l’invecchiamento dei tessuti e la salute dei muscoli.



3 UOVO - Il tuorlo, ovvero la parte rossa, è un vero concentrato di Vitamina B6, ma dà un buon apporto anche di A e D, oltre che di proteine e grassi. Aggiungere un uovo all’insalata, oppure preparare una bella frittata contribuisce alla bellezza delle mani perché le sostanze dell’uovo aiutano a rinforzare le unghie.



4 RISO INTEGRALE – I carboidrati sono un’ottima fonte dell’energia di cui il nostro fisico ha bisogno per le sue attività quotidiane. Sono molto calorici, per cui non si deve eccedere nel loro consumo, ma non è corretto eliminarli del tutto. Il riso integrale può essere una buona soluzione: è energetico, con un buon apporto di proteine, pochi lipidi e colesterolo assente. E’ molto ricco di fibre e ha un indice glicemico più basso rispetto a riso bianco.



5 – AVOCADO – Grazie al suo apporto di acidi grassi insaturi e di vitamina E, è grande amico dell’elasticità della pelle e quindi di un aspetto giovane e sano. L’ideale è consumarlo una o due volte a settimana, senza però eccedere perché è piuttosto calorico. Può essere aggiunto all’insalata, oppure consumato da solo, come un secondo piatto.



6 – NOCI – Sono una vera miniera di acidi grassi, che migliorano l’elasticità dei tessuti e quindi regalano una pelle morbida e luminosa. Sono ricche di vitamine E, antiossidanti e omega 3: attenzione però a consumarne piccole quantità perché 100 grammi di gherigli contengono oltre 500 calorie. Bastano quattro noci al giorno, mangiate così, oppure aggiunte all’insalata o allo yogurt.



7 - ZUCCHERI - Non vanno demonizzati perché forniscono al nostro fisico l’energia di pronto utilizzo indispensabile all’azione. L’importante è consumarne piccole quantità: quelli in eccesso infatti vengono metabolizzati e trasformati in grassi che il fisico conserva come “scorta” per i tempi di carestia e accumula negli odiosi “cuscinetti”. Se vogliamo addolcire una bevanda, possiamo provare ad aggiungervi la stevia: è un dolcificante naturale ed è meno calorica.



8 – MIRTILLI – Come le more, l’uva nera e altri vegetali di colore viola scuro contengono le antocianine, un polifenolo utile per la sua azione antiossidante. I mirtilli aiutano nella tonificazione dei vasi sanguigni, portano ossigeno ai tessuti e migliorano la microcircolazione.



9 – POMODORI – Anche se sono un ortaggio estivo, si trovano tutto l’anno e si possono consumare anche sotto forma di concentrato e di salsa, che ne conservano le proprietà. Sono molto ricchi di licopene, un antiossidante che protegge le cellule dall’azione dei radicali liberi e quindi dall’invecchiamento. Sono anche poveri di calorie, per cui una bella insalata di pomodori è una valida alleata di chi vuole perdere qualche chilo.



10 TÈ VERDE – E’ una bevanda deliziosa e dalle molte proprietà. Ha virtù antiossidanti e depurative, ed è anche alleato della bellezza dei capelli, perché li fortifica e ne previene la caduta. Per vedere i risultati occorre consumarne quotidianamente almeno due tazze.