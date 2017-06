Limone: indispensabile in cucina, ottimo per la pelle e i capelli

Ricco di vitamina C, calcio, magnesio, potassio e antiossidanti, il limone è un ottimo alleato di pelle e capelli, tanto da essere considerato uno dei rimedi naturali di bellezza più efficaci. Ecco qualche semplice suggerimento per utilizzare questo frutto con ricette fai da te.



Correttore addio! Il limone è un efficace rimedio anche contro le occhiaie: sarà sufficiente applicarne due fette sugli occhi e lasciarle in posa per una ventina di minuti. Sguardo luminoso e niente odiosi aloni scuri contribuiranno a regalarci un aspetto decisamente più giovane.



Luce sul viso: succo di limone, un vasetto di yogurt bianco e ad alcune gocce di olio essenziale sono un ottimo detergente per il viso. Mescolare gli ingredienti e massaggiare questa soluzione sulla pelle, lasciandola in posa per una decina di minuti: ecco come ottenere un viso luminoso e privo di impurità.



Niente macchie: il limone, grazie all'acido citrico e alla vitamina C, ha un forte potere schiarente, oltre che illuminante ed è quindi un ottimo rimedio contro le macchie dell’età o dell’esposizione al sole. Sciogliere un pizzico di zucchero in mezzo succo di limone e applicare questa lozione ogni giorno sul viso: risultato garantito in poche settimane.



Bye bye punti neri: se ancora non basta, ricordiamoci che il limone è un ottimo rimedio per purificare a fondo i pori della pelle e combattere acne e punti neri. Sarà sufficiente aggiungere un cucchiaino di miele al succo di mezzo limone, mescolare e applicare per un quarto d'ora la maschera ottenuta direttamente sui punti incriminati per vederne i benefici.



Bocca al bacio: se abbiamo labbra secche e disidratate a causa degli agenti atmosferici e dell’utilizzo smodato di riscaldamento o aria condizionata, si può porre rimedio applicando poche gocce di limone sulle labbra la sera prima di andare a dormire per risvegliarsi al mattino con labbra morbide e setose. Il tempo è poco? Niente paura: mescoliamo un po’ di succo a dello zucchero: otterremo un esfoliante naturale da passare delicatamente sulle labbra.



Chioma invidiabile: prepariamo una maschera con succo di un limone filtrato, olio di oliva, olio di cocco e miele. Applichiamola sui capelli ancora asciutti e lasciamo in posa 10 minuti. Un bel risciacquo e uno sciampo: et voilà, i capelli saranno morbidi e setosi.



Forti e sani: il limone ha proprietà infinite: può rinforzare i capelli e anche riparare i danni. Una volta a settimana si può applicare una maschera ottenuta con una tazza di succo di limone e una di acqua di cocco. Una posa di un quarto d'ora per ottenere risultati davvero tangibili.



Un tono in meno: se desideriamo uno schiarente naturale, il limone è quel che fa per noi. È sufficiente applicare del succo di limone sui capelli prima dell’esposizione al sole: miracoloso!



Altolà alla forfora: l’acido citrico contenuto nel limone disinfetta i follicoli piliferi e quindi aiuta a eliminare la forfora. Una maschera ottenuta da una miscela di succo di limone e acqua da applicare sul cuoio capelluto da applicare per una decina di minuti è facile ed efficace. Provare per credere!



Teniamoceli stretti: ricco di vitamina C, acido folico, vitamina B e sali minerali, il limone è un frutto molto utile anche contro la caduta dei capelli, in quanto riequilibra il Ph naturale del cuoio capelluto, aiuta ad eliminare le cellule morte e previene l’indebolimento dei follicoli piliferi.