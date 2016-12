Perché fare sesso tutti i giorni ti migliorerà la vita

QUESTIONE DI PELLE – Quando elenchiamo le zone erogene preferite non sempre facciamo riferimento all'epidermide, ma in realtà la pelle è il crocevia della nostra attività sensoriale, in grado di farci scoprire emozioni profonde. Cerca il contatto con il partner: una carezza o il semplice sfiorare di braccia riattiva il legame fisico e emotivo, abbassa i livelli di stress e aiuta il desiderio.



STUZZICA LA ROUTINE – L'intimità autentica non è solo quella fra le lenzuola, ma in tutto ciò che scalda il rapporto con il partner, a livello fisico e non solo. Un abbraccio all'improvviso, un pizzicotto o un piccolo morso mentre state ai fornelli, una carezza profonda in un momento quotidiano favoriscono la fisicità... e hanno effetti positivi sull'autostima!



BISOGNO DI INTIMITÀ – Con i figli piccoli e i tanti impegni durante la settimana può essere difficile trovare tempo per il sesso. Inizia a vivere la notte come un momento solo per voi due: sì a coccole e baci prima di addormentarsi. Godetevi la vicinanza insieme, anche solo sfiorandovi con le gambe o una mano.



FITNESS D'AMORE – Molti studi hanno provato l'efficacia del sesso per il benessere personale. Fare l'amore fa bruciare calorie, ma non solo. È una vera e propria terapia livello fisico e spirituale, perché rafforza la coppia, migliora l'umore. Inoltre, aiuta a sentirsi più vicini al mondo interiore della persona che ci sta accanto.



MENTE LEGGERA – Quando facciamo sesso ricontattiamo una parte di noi estremamente fisica, istintiva e legata a emozioni primordiali. Pensieri e preoccupazioni si allontanano, almeno per un po'. Ci riscopriamo più leggeri, immersi nella ricerca del piacere. Una vera e propria fuga dalla realtà.



MIGLIORA IL DIALOGO – Affrontare una discussione importante può diventare ancora più difficile se ci disponiamo agguerriti, pronti a fare battaglia con le parole e i ragionamenti. Hai mai notato che parlare di ciò che vi sta a cuore è più facile dopo un momento d'intimità? Succede perché abbassiamo le difese e parliamo all'altro privilegiando le emozioni rispetto alla logica.



CONNESSIONE PROFONDA – Sperimentare nuovi giochi d'amore esplorando il corpo con curiosità permette di raggiungere una dimensione più profonda. Il risultato? Aumenta la fiducia in noi stessi e nel partner, il rapporto acquisisce più complicità e il legame che ci unisce diventa più forte.



SENZA PAROLE – Quando ci lasciamo andare all'intimità autentica, le parole scompaiono: la comprensione avviene su un piano diverso, al di là dei ruoli e del senso del dovere che spesso incombe e appesantisce la vita quotidiana. Il sesso ci permette di riscoprire la nostra parte più giocosa e ritrovare l'amante nel partner di sempre. Per innamorarsi ancora, ogni giorno.