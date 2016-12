Come dimagrire con il sesso

Secondo alcune statistiche in un'ora di sesso gli uomini bruciano 101 calorie. Il conteggio scende fra 70 e 90 calorie per quanto riguarda le donne: l'equivalente di trenta minuti di passeggiata. Ma il sesso non è solo una questione di numeri, perché quando l'intimità è felice la produzione di ormoni ha un'impennata, il ritmo cardiaco accelera e la pelle acquista una nuova luminosità. Vuoi dimagrire? Ecco allora dieci dritte per migliorare la tua ginnastica fra le lenzuola: dalle posizioni migliori alla durata dei preliminari, dai movimenti che allenano gli addominali alla respirazione corretta.