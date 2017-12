Eros: piccolo vademecum per iniziare l'anno alla grande

Tra errori da non fare e buoni propositi da seguire, proviamo a fare una piccola lista da tenere bene a mente. I risultati ci premieranno e sotto le lenzuola la temperatura sarà bollente.



Il desiderio va coltivato: lo sappiamo bene, con il tempo il rapporto muta e la passione iniziale lascia il posto a qualcosa di più profondo, anche se magari con una temperatura più tiepida. Per riaccendere il fuoco dell'eros occorre sentirsi desiderabili. Come fare? Iniziamo col fare sport, che sia corsa, sci, nuoto non importa: con un occhio all'alimentazione, possiamo ritrovare la nostra forma fisica e la fiducia in noi stesse e nel nostro corpo. Ci piaceremo di più e piaceremo di più anche al nostro lui. Provare per credere!



W l'imperfezione: secondo le ricerche il perfezionismo è uno dei nostri principali nemici: ci sono cose che possiamo cambiare e altre no, facciamocene una ragione. Prendiamo la vita con più leggerezza, sarà una benedizione per noi stesse e per chi ci sta accanto. Amen.



Alchimia: cosa ci ha fatto innamorare di lui? Per ognuna di noi la risposta può essere molto diversa, ma di sicuro qualcosa di magico è successo. Per un rapporto che duri nel tempo la vera scommessa è guardarsi negli occhi e continuare a progettare insieme: siamo pronti?



Contatto! toccarsi, sentirsi, sfiorarsi sono gesti non solo d'amore, ma anche di guarigione e di cura: ne abbiamo bisogno tutti e a tutte le età. Sì dunque agli sguardi carichi di tenerezza, alle coccole sul divano, al bacio del buon giorno e della buonanotte: il sesso e la passione saranno una bellissima conseguenza.



Vai coi sogni: coltivare un sogno insieme è bellissimo e misterioso. Iniziamo il nuovo anno prendendoci per mano. Impariamo a vedere la magia nascosta, ad accettare le cose come vengono e a sorriderci un po’ di più. Cosa di meglio per una storia d'amore?



Cenerentola addio: no alla domenica con l’aspirapolvere e ferro da stiro in mano. Il tempo è troppo breve e gli affetti hanno la priorità. Dedichiamoci al nostro lui, progettiamo gite, hobby, cose da fare. Ogni cosa fatta insieme è una mattonella che posiamo sul solido muro della nostra relazione.



Siamo in due: troppo facile puntare sempre il dito: perché non chiederci cosa desideriamo veramente dal nuovo anno? Ascoltiamo meglio il nostro partner e agiamo di più. La routine si cambia con l’esempio.



Credici: scommettiamo su di lui, aiutiamolo a vedere le difficoltà senza ferire il suo entusiasmo e la sua autostima. Spesso con troppa razionalità calpestiamo i sogni e l’amor proprio dell’altro senza accorgerci che dentro di lui c’è un bambino creativo che aspetta di essere liberato. Pensiamoci.