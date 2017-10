Coppia e dialogo: cosa fare quando lui non ti capisce

​Quante volte non ci sentiamo capite , ascoltate, comprese? Quante volte la discussione , o peggio il litigio , nasce per qualcosa di non detto, di frainteso , di male interpretato ? Non occorre rifarsi a studi o ricerche, basta il buon senso per capire quanto dialogo e comunicazione siano fondamentali in una relazione. Sembra facile, ma in realtà spesso le cose non vanno come vorremmo. Ecco quindi qualche indicazione su come migliorare la nostra vita a due e ritrovare la giusta armonia di coppia .

Oltre le parole: ha un nome difficile, ma cela una cosa semplicissima: il paraverbale. Spesso non è tanto importante quel che diciamo, quanto quello che non diciamo: le parole infatti sono solo una parte della comunicazione. Bisogna abituarsi a osservare il non verbale dell'altro: cosa ci comunica attraverso il corpo? Espressione di occhi e volto, il colore della pelle, i movimenti di gambe o braccia possono dare informazioni importanti sulle emozioni e su quello che l'altro sta pensando. Segnali che dobbiamo imparare a cogliere e interpretare, soprattutto quando la convivenza è agli inizi e la coppia deve ancora lavorare su stessa per trovare un suo equilibrio.



Parla che ti passa: studi scientifici dicono che la mancanza di dialogo affligge una coppia su due; sentirsi ascoltati e capiti è considerato fondamentale quasi da ciascuno di noi, eppure non è un fatto scontato. La presenza di un buon dialogo può essere considerata persino più importante dell'affinità sessuale, perché un buon rapporto di coppia è necessario per tenere ben salda l'unione anche quando il sesso diventa una abitudine.



Tieni il tempo: le nostre giornate sono piene: tra famiglia, casa e lavoro trovare tempo per sè e per il partner diventa un'impresa e si alza pericolosamente la soglia del silenzio. Spesso siamo così concentrati sui nostri obiettivi e sui nostri interessi da considerare i bisogni espressi dal partner come un pericolo rispetto a ciò che vogliamo. Imparare a costruire uno spazio comune in cui ciascuno possa esprimersi e condividere aspettative e stati d'animo è fondamentale per non perdersi.



Smartphone, vade retro: se dobbiamo stilare la lista delle principali fonti di distrazione che affliggono le coppie, sicuramente il cellulare occupa un posto d'onore sul podio. Già la fretta e l'essere impegnati in attività differenti abbassa il livello di attenzione e ci fa perdere informazioni importanti; se poi aggiungiamo anche il telefono la frittata è fatta! Visto che famiglia, lavoro e casa non possiamo eliminarli, cerchiamo almeno di non concedere troppo spazio prezioso alla tecnologia.



Vieni più vicino: toccarsi, sentirsi è fondamentale per sentirsi uniti: la vicinanza epidermica è primordiale e costituisce un modo di stare insieme più intimo e legato alla fisicità. Non dobbiamo dimenticare poi che per gli uomini - ma un po' anche per noi - la sessualità costituisce un buon canale di comunicazione perché nei rapporti sessuali si abbandona la logica privilegiando le emozioni. Approfittare di questi momenti per dimostrare al nostro lui il nostro affetto e spiegargli i nostri bisogni è una scelta vincente, oltre che piacevole!