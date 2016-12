Dieci domande da fare al primo appuntamento

1 IL SOGNO NEL CASSETTO – Che cosa sognava da bambino? Scoprire i sogni dell'infanzia è importante, perché ci ricorda i nostri affetti più antichi e lo spazio di immaginazione coltivato da piccoli.



2 LA FAMIGLIA – Che rapporto ha con i suoi? Da una recente indagine è emerso che una delle cause più frequenti di divorzio riguarda l'invadenza dei genitori o dei suoceri. Vedere da subito la situazione in modo critico può fare la differenza.



3 I SUOI PROGETTI – Attenzione, sognare sulle ali dell'immaginazione è meraviglioso, ma per poter diventare realtà i sogni hanno bisogno di trasformarsi in progetti: in questo caso impegno, dedizione e senso del sacrificio sono fondamentali. Il suo impegno per ciò in cui crede è anche nei fatti o solo a parole?



4 VECCHIE STORIE – Vietato estorcere dettagli morbosi sulle ex, che rischiano di accendere gelosie e rivalità senza motivo. Al contrario, raccontarsi le storie del passato (senza scendere troppo nei particolari!) può essere utile, perché fa capire quanto siamo disposti a prendere le nostre responsabilità. Parla malissimo dell'ex? Attenzione, può essere indice di una persona immatura o narcisista, poco disposta ad ammettere gli sbagli.



5 TI ARRABBI, SE… – Durante le discussioni emerge in maniera terribilmente autentica e inevitabile il carattere delle persone. Chiedigli quali sono le cose che lo infastidiscono di più e che cosa fa quando si arrabbia sul serio. Un'informazione che potrebbe svelarti particolari interessanti su come affronta la vita.



6 IL VIAGGIO IDEALE – Massimo del comfort, campeggio o… entrambi? Il modo di viaggiare racconta molto di come siamo e di ciò che amiamo. Potreste sognare il prossimo viaggio insieme, oppure capire che persino durante una vacanza non correreste mai il rischio di incontrarvi. Meglio saperlo subito.



7 CAPITOLO HOBBY – Come passa il tempo libero? Coltivare una passione dà entusiasmo e rende una persona curiosa, per questo gli hobby sono importanti. Ricordati che arriverà il giorno in cui l'interesse verso discoteca e aperitivi si abbasserà: un uomo capace di vivere il tempo libero in modo diverso e creativo può rivelarsi una persona con cui divertirsi a ogni età, fare progetti, buttarsi in esperienze nuove, reinventarsi.



8 QUESTIONE DI OBIETTIVI – Che cosa significa per lui avere successo? Potresti pensare che sia prematuro parlare dei valori in cui si crede durante il primo appuntamento, eppure condividere quali sono i nostri obiettivi e le cose in cui crediamo ci fa capire se siamo davvero sulla stessa lunghezza d'onda o se navighiamo in due oceani diversi. Attenzione alle risposte facili: non farti incantare dalle belle frasi.



9 SEI FIDANZATO? – L'interrogativo suona lapalissiano, eppure… non è così ovvio. Per prevenire futuri “Non me l'avevi chiesto” o “Non sapevo come dirtelo” chiediglielo tu. Sapere se c'è qualcuno che lo aspetta a casa o se ci sono rapporti in sospeso è un modo per iniziare la vostra storia in modo pulito, completamente liberi e nella totale spontaneità di tutto ciò che può accadere.



10 PROSSIMO WEEKEND – Che fai il prossimo weekend? Ottimo per scoprire qualcosa sulle sue abitudini e sapere come organizza il tempo libero. Se questa domanda arriva dopo un primo appuntamento dal feeling positivo potrebbe rivelarsi lo spunto perfetto per rivedersi. Adesso sai se hai davvero voglia di incontrarlo di nuovo.