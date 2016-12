Come dormi con il partner? I consigli per condividere (felicemente) il letto

La National Sleep Foundation ha analizzato in America le abitudini delle coppie a letto . Il risultato? Il 25% degli intervistati dorme in letti separati , un'abitudine in aumento anche in Europa. In Belgio il 20% si addormenta infatti in solitudine e ben il 42% delle coppie inglesi opta per letti singoli pur ammettendo di non sentirsi soddisfatto da questa abitudine. È possibile imparare a convivere felicemente nel letto coniugale ? Ecco qualche dritta.

SE L'ALTRO RUSSA – Negli Stati Uniti sono all'incirca 37 i milioni di persone che russano regolarmente. Il problema tende a peggiorare con l'età e non è solo maschile: anche le donne russano, tuttavia spesso affrontiamo questo problema con vergogna. La congestione nasale può essere fra i fattori scatenanti: fra le abitudini consigliate è bene evitare di bere alcol prima di andare a dormire.



RIMEDI NATURALI – Aiutare chi russa a girarsi o emettere piccoli versi può placare la tendenza a russare, sebbene non sia risolutivo. Insieme all'analisi delle cause con uno specialista otorinolaringoiatra, l'agopuntura si è dimostrata in grado di dare sollievo al problema. In alternativa prova i tappi, utili anche quando si va in vacanza con altre persone o nel caso si abbia la tendenza a svegliarsi facilmente.



TEMPERATURA – Regolare la temperatura fra i 15° e i 19° aiuta la salute dell'organismo: mai andare oltre i 20°. Anche durante l'inverno è preferibile puntare su un buon riciclo dell'aria e… abbracciarsi sotto le coperte! Dormire in un ambiente non troppo caldo può aiutare chi soffre di insonnia. Il consiglio degli esperti è di dormire nudi. Il contatto con la pelle nuda stimola la produzione di ossitocina e fa bene alla relazione di coppia perché aumenta la complicità.



RIGIDO O MORBIDO? – Sai che è possibile scegliere materassi con due differenti gradi di rigidità per le metà del letto? Organizzate la vostra metà con tutto ciò di cui avete bisogno per il massimo del comfort. Evita di risparmiare sul cuscino, perché costituisce un elemento fondamentale per la salute del collo. Consiglio: tieni nel comodino un flacone di olio da massaggio dove avrai versato qualche goccia di olio essenziale di lavanda e Neroli oppure Ylang Ylang, sarà l'ideale per i dolori cervicali… o per i momenti di passione.



LETTO SFATTO – Da un'indagine dell'Università di Pittsburgh è emerso che quando si dorme insieme diminuiscono i livelli di stress e depressione. Attenzione, però: ogni tanto dormire in luoghi separati fa bene all'amore, perché si ritrova la propria quiete, sul piano fisico e mentale, tanto da presentare vantaggi anche sul piano erotico. Lui si muove continuamente? Se la mattina il letto è completamente disfatto, gioca d'astuzia: con lo stile del letto all'austriaca hai solo il copripiumone e non servono lenzuola o coperte. Rifare il letto diventerà semplice e veloce, anche per i bambini.