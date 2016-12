Cinque cose che gli uomini desiderano a letto

07:00 - Davvero ciò che desiderano gli uomini in camera da letto è così difficile da realizzare? La verità è che non lo è affatto, perché per un uomo innamorato la compagna rappresenta il desiderio di un'intimità profonda e appagante. L'amore costituisce un'incredibile attrattiva, tuttavia, per realizzare al massimo gli istinti del desiderio, è importante cambiare prospettiva ed essere pronte a ritrovare anche il gusto di una passione senza censure. Ne vale la pena.

SMETTERE DI PENSARE - È un problema tipicamente femminile: le censure che per secoli hanno circondato il corpo delle donne oggi si mescolano alle pubblicità, che sul lato opposto, porta all'estremo il concetto di trasgressione. Tutto ciò non fa altro che aumentare il senso di rigidezza e la propensione all'insicurezza. Lasciati andare. Il partner conosce il tuo corpo perché ti ha scelta: non è interessato a verificare le smagliature o la percentuale di cellulite, ma vuole semplicemente scatenarsi insieme a te. Invece di concentrare la mente sui pensieri, focalizzala sulle sensazioni che stai provando.



VEDERE - La questione della vista è un argomento molto delicato perché può scatenare imbarazzi, insicurezze e persino ansie. Per una donna è facile sentirsi giudicata e i peggiori giudici siamo proprio noi stesse, bisogna ammetterlo. Ma gli uomini amano guardare: attraverso la vista prende forma il desiderio maschile che si nutre di immagini e piccoli dettagli. Gioca d'astuzia: scegli tu la luce. Con la scusa dell'arredamento compra una nuova lampada e fai in modo di creare un'atmosfera soft capace di illuminare con dolcezza le stanza e le tue forme.



NUTRIRE LA CURIOSITÀ - Bando alla noia! Non c'è limite alla fantasia in camera da letto e non servono invenzioni impossibili. La questione è saper cogliere semplicemente il lato intrigante e malizioso delle cose: può accadere continuamente, se sappiamo trarne gli spunti giusti. Trasforma la quotidianità in un'occasione e anche il semplice momento di cucinare o lavare i piatti può trovare un pizzico di eros. Chiediti con sincerità da quanto usate gesti e posizioni ormai fissate dall'abitudine: è tempo di cambiare. Accarezzarsi furtivamente in piedi sulla porta della cucina o sotto la doccia sono solo alcuni dei piccoli momenti che basta sfruttare per stuzzicare la curiosità.



FARE LO SPETTATORE - Una donna capace di prendersi il suo piacere costituisce un'incredibile attrattiva per un uomo. Mettilo in poltrona (o sul solito divano!) e cogli l'occasione per fare ciò che ti va: non importa cosa, la vera questione è iniziare a comprendere quello che ti dà piacere e avere il coraggio di sperimentarlo. Il vantaggio sarà duplice, perché lui (almeno fra le lenzuola) adora gli ordini, tu potrai divertirti a uscire dai soliti ruoli, sperimentando un'intimità più soddisfacente e intensa.



TOCCARE - Durante la routine quotidiana è facile dimenticare i tempi di passione, quando si trascorrevano notti intere fra baci e carezze. Mantieni vivo il tatto, perché questo senso può toccare corde molto profonde dell'emozione e del mondo interiore del partner. Abbassa le luci e mentre passa il solito film in tv cogli l'occasione per un fuori programma con un olio profumato: un massaggio profondo risveglierà passioni sopite e messaggi epidermici. Non dimenticare zone come caviglia, interno coscia, ginocchio spesso trascurate: qui il piacere è al massimo.