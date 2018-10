Typevisual di Lorenzo Marini debutta a Los Angeles: l arte italiana protagonista della Downtown Art Walking

Dopo il Museo della Permanente di Milano, la Biennale di Venezia, la Western China International art Biennale e la George Bergés gallery di New York, "Typevisual" di Lorenzo Marini debutta a Los Angeles in occasione della prestigiosa "Downtown Art Walking". Si tratta di una settimana dedicata all'arte contemporanea in cui le principali contemporary gallery sono aperte e organizzano eventi per i collezionisti. Sarà la Bruce Lurie Gallery di Los Angeles ad ospitare la "Type art" dell'artista padovano: una tipologia di arte - teorizzata nel manifesto “Movimento per la liberazione delle lettere”, pubblicato da Marini nel 2016 - che pone l'attenzione sull'estetica delle lettere e del segno grafico. L'artista ha rivisitato il concetto occidentale per cui le lettere dell’alfabeto, e, in generale, i segni grafici, vivono esclusivamente collegate tra loro per creare un legame funzionale, una parola. Ogni lettera, per Marini, ha invece una propria forza estetica, e può vivere individualmente come opera d’arte.