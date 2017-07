Uomo senza tonno, chef alternativo: "Vi presento il mio salmonize"

Marco Giarratana , noto in rete come l’ " Uomo Senza Tonno " cucina per noi un secondo piatto di pesce raffinato e genuino: il salmonize , un filetto di salmone gratinato con maionese di miele d'arancio e senape di digione, tartare di arancia e aneto.

PROCEDIMENTO

Iniziate preparando la maionese che servirà anche a marinare il salmone. In un misurino unite: 8 cucchiai di miele d’arancio, la senape di Digione, 8 cucchiai d’olio di semi di girasole, il succo di un limone. Dopo aver montato il tutto con un frullatore a immersione, versatene una parte sul filetto di salmone che metterete in frigo a marinare per 3 ore. Tenete un po’ della maionese da parte e conservatela sempre in frigo.