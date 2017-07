DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI torta di 20 cm

La torta di susine senza burro e uova è un dolce goloso ma leggero e nutriente preparato con un impasto arricchito dal grano saraceno, dalla grappa e dalla marmellata. Come dice il nome stesso, questa torta si prepara senza burro e senza uova, è quindi perfetta per i vegani o per chi segue un regime dietetico. Il sentore di liquirizia dato dallo zucchero di canna si sposa perfettamente con il retrogusto acidulo delle prugne, un trionfo di gusto!