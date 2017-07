torta della nonna

PROCEDIMENTO

Sbattete in una casseruola le uova con lo zucchero, aggiungete l'amido setacciato, fatelo assorbire, unite il latte e il mezzo limone svuotato della polpa (ben lavato e asciugato). Ponete la casseruola su fuoco non troppo violento, mescolate continuamente fino a quando la crema non si sarà addensata. Lasciatela intiepidire mescolando di tanto in tanto.