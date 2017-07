La torta al doppio cioccolato è un dolce sontuoso e goloso, perfetto con concludere con dolcezza la tavola delle feste. Questa torta è realizzata con una base al cacao farcita con una crema di ricotta e gocce di cioccolato aromatizzata al maraschino. La glassa è preparata con cioccolato al latte e fondente, per questo è ancora più golosa! Se preferite, potete bagnare leggermente la base al cacao con il maraschino per renderla più umida oppure realizzare la glassa con il solo cioccolato fondente.

PROCEDIMENTO

Sgusciate le uova in una terrina e sbattetele per circa 5 minuti insieme allo zucchero. Unite quindi il succo di limone e poi la farina setacciata con il lievito e il cacao amaro.

Amalgamante bene il composto e versatelo in uno stampo circolare di 24 cm imburrato e infarinato. Livellate bene e cuocete in forno già caldo a 180° per 30 minuti. Abbassate la temperatura a 160° e cuocete per altri 5-10 minuti. Sfornate la base su una griglia e lasciatela intiepidire. Praticate al centro un taglio circolare non troppo profondo, lasciando circa 3 cm dal bordo. Eliminate la calotta e